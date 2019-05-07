Глава Минсельхоза Татарстана: гибель озимых не повлияет на стоимость хлеба

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-07T14:26:48+03:00

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В этот вторник на брифинге в Кабмине Татарстана глава республиканского Минсельхоза Марат Ахметов сообщил, что по последним подсчетам из-за погоды в регионе озимые погибли на площади 150 тысяч гектар, ущерб от этого оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей. При этом министр поспешил успокоить.

- Никогда ближе к лету цены на зерно и молоко не поднимаются. Говоря о новом урожае, какой-либо причины для повышения цен на хлеб я не вижу, – сказал Марат Ахметов. – Погибшие культуры ни в какой степени на стоимость хлеба влияния не оказывают.

По его словам, стоимость муки в цене хлеба составляет лишь 15-20%.

- Порядка 80% стоимости хлеба формируется по другим причинам. Возможно, есть технологические причины у предприятий, причины в их загруженности. Потребление хлеба населением падает. Сейчас потребление на душу составляет 250-260 граммов в сутки. Предприятия, которые были хорошо загружены в прошлые десятилетия, сейчас загружены на 30 или 40%. Это тоже влияет на себестоимость. Не из одной муки же хлеб выпекается, – утверждает Марат Ахметов.

Отметим, что в Татарстане озимые были посеяны на площади 561 тысяча гектар.

ИСТОЧНИК KP.RU