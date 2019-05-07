2019-05-07T14:26:48+03:00
Экономика

Глава Минсельхоза Татарстана: гибель озимых не повлияет на стоимость хлеба

Ущерб от потери посевов оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: agro.tatarstan.ruФото: agro.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

В этот вторник на брифинге в Кабмине Татарстана глава республиканского Минсельхоза Марат Ахметов сообщил, что по последним подсчетам из-за погоды в регионе озимые погибли на площади 150 тысяч гектар, ущерб от этого оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей. При этом министр поспешил успокоить.

- Никогда ближе к лету цены на зерно и молоко не поднимаются. Говоря о новом урожае, какой-либо причины для повышения цен на хлеб я не вижу, – сказал Марат Ахметов. – Погибшие культуры ни в какой степени на стоимость хлеба влияния не оказывают.

По его словам, стоимость муки в цене хлеба составляет лишь 15-20%.

- Порядка 80% стоимости хлеба формируется по другим причинам. Возможно, есть технологические причины у предприятий, причины в их загруженности. Потребление хлеба населением падает. Сейчас потребление на душу составляет 250-260 граммов в сутки. Предприятия, которые были хорошо загружены в прошлые десятилетия, сейчас загружены на 30 или 40%. Это тоже влияет на себестоимость. Не из одной муки же хлеб выпекается, – утверждает Марат Ахметов.

Отметим, что в Татарстане озимые были посеяны на площади 561 тысяча гектар.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С начала 2019 года в Казани за нарушение правил благоустройства выписали штрафов на 52 миллиона рублей
Миллион рублей обещает горожанам мэрия Чебоксар за лучшие клумбы и цветники
В Йошкар-Оле 18-летний водитель сбил подростка
Мэр Казани после обращения писателя поручил разработать проект благоустройства двора домов №№20, 22 и 24 на улице Четаева
Вечером 7 мая и в следующий день в Татарстане ожидают грозу
В Татарстане под тотальным контролем камер ГИБДД окажутся еще 4 участка региональных дорог
Главой Автозаводского района Набережных Челнов станет Винер Харисов
В Казани на улице Четаева сдали дом обманутых дольщиков фирмы «Свей»
В Чувашии четырехлетний мальчик выпал из трактора отца и погиб
В Татарстане по факту сброса нефрепродуктов возбудили уголовное дело
В Татарстане из детсада эвакуировали 118 воспитанников и взрослых
8 мая в четырех районах Казани отключат свет
В Татарстане спасатели выпилили руку ребенка из железной решетки
Татарстан не вошел в пятерку регионов, которые больше всего голосовали за победу дочери певицы Алсу в шоу "Голос.Дети"
В Чебоксарах директора фирмы, который сломал нос полицейскому, приговорили к колонии
Казанский камерный оркестр La Primavera и Рустем Абязов завершат юбилейный премьерный проект «Музыкальные предпочтения маэстро»
Звезда «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало предложил Рустаму Минниханову снять цикл программ о Татарстане
В Казани пьяный мотоциклист вылетел на скорости с дороги
В Татарстане сгорел бензовоз, водитель получил сильные ожоги
В Казани за выезд на встречку задержали водителя из Вологодской области
В Чувашии под колеса иномарки попал 8-летний велосипедист
7 мая в Набережных Челнах в районе остановки «Орловка» отключат светофор
8 мая в Казани в честь Дня Победы 2019 пройдет легкоатлетическая эстафета
Госсовет Чувашии отметит свой 25-летний юбилей за 638 тысяч рублей