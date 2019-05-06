2019-05-06T16:03:51+03:00
Общество

В Чувашии гаишник выручил трехлетнего мальчика, который проглотил монету

Родители ребенка везли его в больницу, но попали в пробку
Лика ИСАЕВА
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Капитан полиции Сергей Никифоров помог доставить ребенка до больницыКапитан полиции Сергей Никифоров помог доставить ребенка до больницыФото: МЧС Татарстана
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Вечером 5 мая примерно в 20.00 возле поселка Ишаки Чебоксарского района республики к инспектору специализированного батальона ДПС МВД по Чувашии, который нес службу на участке автодороги "Чебоксары-Сурское", подбежал взволнованный водитель.

Мужчина рассказал, что его трехлетний сын проглотил монету, и они спешат из Вурнарского района в ДРКБ в Чебоксары. Но их легковушка застряла в пробке, и они просят о помощи.

Капитан полиции Сергей Никифоров сообщил о происшествии в дежурную часть и там ему дали "добро" на отправку мальчика в больницу на служебном авто ГИБДД. Включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, офицер усадил в патрульную машину отца с малышом и домчал их в ДКРБ.

- После оказания медицинской помощи ребенок вместе с родителями был отпущен домой, - сообщили в МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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