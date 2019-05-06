2019-05-06T18:01:22+03:00
Общество

Центральный пляж Йошкар-Олы будет приведен в порядок к июню

Глава Марий Эл посетил его и обратил внимание на необходимость продуманной планировки [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба главы Марий ЭлФото: пресс-служба главы Марий Эл
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К летнему сезону 2019 года в Йошкар-Оле должны быть завершены работы по благоустройству центрального городского пляжа. Об этом в рамках выездного совещания заявил глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Фото: пресс-служба главы Марий Эл

Фото: пресс-служба главы Марий Эл

- Евстифеев поручил мэру Йошкар-Олы, а также руководителю регионального Минстроя в ближайшее время проработать вопросы очистки дна акватории пляжа, организации медпункта спасательного поста, санузлов и точек общественного питания для открытия места отдыха уже в июне. В перспективе планируется организация спортивных площадок и освещения, - сообщает пресс-служба главы республики Марий Эл.

Также Евстифеев обратил внимание на необходимость продуманной планировки. Кроме того власти города планируют заключить договор на содержание места отдыха и устройство зоны Wi-Fi.

Фото: пресс-служба главы Марий Эл

Фото: пресс-служба главы Марий Эл

Известно, что сейчас на территории пляжа возведен хозяйственный корпус и устроена технологическая железобетонная дорожка, а также произведена отсыпка песка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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