Центральный пляж Йошкар-Олы будет приведен в порядок к июню

СЕГОДНЯ 18:01 2019-05-06T18:01:22+03:00

Глава Марий Эл посетил его и обратил внимание на необходимость продуманной планировки [фото]

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К летнему сезону 2019 года в Йошкар-Оле должны быть завершены работы по благоустройству центрального городского пляжа. Об этом в рамках выездного совещания заявил глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Фото: пресс-служба главы Марий Эл

- Евстифеев поручил мэру Йошкар-Олы, а также руководителю регионального Минстроя в ближайшее время проработать вопросы очистки дна акватории пляжа, организации медпункта спасательного поста, санузлов и точек общественного питания для открытия места отдыха уже в июне. В перспективе планируется организация спортивных площадок и освещения, - сообщает пресс-служба главы республики Марий Эл.

Также Евстифеев обратил внимание на необходимость продуманной планировки. Кроме того власти города планируют заключить договор на содержание места отдыха и устройство зоны Wi-Fi.

Фото: пресс-служба главы Марий Эл

Известно, что сейчас на территории пляжа возведен хозяйственный корпус и устроена технологическая железобетонная дорожка, а также произведена отсыпка песка.

ИСТОЧНИК KP.RU