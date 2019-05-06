2019-05-06T16:13:19+03:00
Экономика

Нижнекамск потратит 16,6 миллиона рублей на участие во всероссийском Сабантуе 2019

В этот раз татарский праздник пройдет в Новосибирске
Алина ГАБДУЛИНА
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Кроме того, на выделенные деньги группу будут кормить во время празднования СабантуяКроме того, на выделенные деньги группу будут кормить во время празднования СабантуяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2019 году всероссийский Сабантуй пройдет в Новосибирске. Для того, чтобы отправить туда свою организованную группу из 520 человек Нижнекамск готов выделить 16,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, группу должны сопровождать медработники и сотрудники транспортной полиции. Кроме того, для представителей Нижнекамска будут приобретены билеты в купейные вагоны с кондиционером и биотуалетом; штабные вагоны, разделенные на закрытые купе по четыре полки на каждом; плацкартные вагоны с местами для лежания, а также багажный вагон.

Кроме того, на выделенные деньги группу будут кормить во время празднования всероссийского Сабантуя 2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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