Госсовет Чувашии отметит свой 25-летний юбилей за 638 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:43 2019-05-06T19:43:06+03:00

На эти деньги будет организовано праздничное мероприятие в концертном зале с последующим банкетом

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21 июня Госсовет Чувашии отметит свое 25-летие. На организацию праздничного мероприятия с последующим банкетом из бюджета республики было выделено 638 тысяч рублей.

Согласно техническому заданию тендера на его проведение, торжество должно состояться в помещении в центральной части Чебоксар с парковкой не менее чем на 100 машин.

За полтора-два часа мероприятия на сцене должно быть представлено 20 номеров, ведущие должны владеть русским и чувашским языками. Последующий за этим банкет нужно подготовить с расчетом 265 персон.

Меню должно представлять из себя различные ассорти, салат из баклажанов, перца и говядины, на первое предстоит выбрать из пельменей, ухи, щей или солянки, на второе – мясо или рыба с запеченным картофелем или овощами гриль. На десерт предлагаются конфеты трех видов, один из которых «ручной работы в форме грибочков на основе сливочного суфле, покрытые 100-процентным шоколадом».

ИСТОЧНИК KP.RU