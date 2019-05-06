В Татарстане на время велогонки Tour de Tatarstan - 2019 перекроют автодороги

СЕГОДНЯ 09:41 2019-05-06T09:41:32+03:00

На время велогонок движение будет приостановлено Фото: Из материалов пресс-службы

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Всероссийские соревнования по шоссейным велогонкам Tour de Tatarstan - 2019 пройдут по территории Татарстана 9 июня. Ради безопасности участников соревнования будут временно перекрыты участки дорог: 9 июня с 9.00 до 15.00 на участке км 249 – км 256 автомобильной дороги Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан.

Организованы альтернативные маршруты для транзитного автотранспорта "Альметьевск – Лениногорск" и "Альметьевск – Чупаево".

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» просит водителей следовать требованиям временных дорожных знаков. После завершения всероссийских соревнований по шоссейным велогонкам движение будет осуществляться в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU