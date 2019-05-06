В Марий Эл ногу сельхозрабочего затянуло в вал разбрасывателя удобрений

СЕГОДНЯ 09:12 2019-05-06T09:12:04+03:00

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ЧП произошло 5 мая, в воскресенье, в 11.25 на одном из полей Куженерского района республики. По предварительным данным, один из сельхозрабочих во время посевных работ в поле возле села Токтайбеляк грубо нарушил правила техники безопасности во время работы на механическом разбрасывателе удобрений. В результате этого ногу 31-летнего жителя поселка Куженер затянуло под вал механизма. Самостоятельно извлечь ее не смогли, требовалась помощь.

- На место происшествия незамедлительно выдвинулась оперативная группа Сернурского аварийно-спасательного формирования, - сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной службы. - На месте уже находились медики. Спасатели освободили зажатую конечность мужчины, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент и передали пострадавшего сотрудникам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU