2019-05-05T19:07:09+03:00
Общество

Приплыли: из-за отсутствия пристани в Верхнем Услоне пассажиры прыгают в воду

Возмущенная женщина сняла на видео процедуру высадки с речного теплохода ОМ
Лика ИСАЕВА
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Вот так предлагают спускаться пассажирам в Верхнем УслонеВот так предлагают спускаться пассажирам в Верхнем УслонеФото: соцсети
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Навигацию по рекам Татарстана открыли 30 апреля, и уже посыпались жалобы на речной транспорт. Одна из жительниц Казани возмутилась на отсутствие пристани в Верхнем Услоне. Она купила билет на речной теплоход ОМ до Верхнего Услона, и выяснилось, что на месте прибытия ей и другим пассажирам предстоит спускаться по трапу в ледяную воду. Все процедуру высадки пассажиров она сняла на видео и разместила в соцсетях, на официальной страничке Казанского речного порта.

Видео собрало уже тысячи просмотров и более сотни комментариев. Кто-то поддерживает женщину, спрашивая у ответственных лиц как спускаться по такому небезопасному трапу беременным женщинам, инвалидам и детям. Кто-то считает инициатора неженкой и рекомендует брать с собой в поездку резиновые сапоги. А кто-то предлагает с юмором отнестись к этой ситуации и потребовать от речного порта дополнительной услуги: пусть женщин на руках переносят сотрудники компании-перевозчика.

Как пассажиры омика вынуждены спускаться в воду в Верхнем Услоне.Соцсети

Кто-то компетентно разъяснил, что причал для Верхнего Услона еще не прошел лицензирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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