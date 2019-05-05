Приплыли: из-за отсутствия пристани в Верхнем Услоне пассажиры прыгают в воду
Навигацию по рекам Татарстана открыли 30 апреля, и уже посыпались жалобы на речной транспорт. Одна из жительниц Казани возмутилась на отсутствие пристани в Верхнем Услоне. Она купила билет на речной теплоход ОМ до Верхнего Услона, и выяснилось, что на месте прибытия ей и другим пассажирам предстоит спускаться по трапу в ледяную воду. Все процедуру высадки пассажиров она сняла на видео и разместила в соцсетях, на официальной страничке Казанского речного порта.
Видео собрало уже тысячи просмотров и более сотни комментариев. Кто-то поддерживает женщину, спрашивая у ответственных лиц как спускаться по такому небезопасному трапу беременным женщинам, инвалидам и детям. Кто-то считает инициатора неженкой и рекомендует брать с собой в поездку резиновые сапоги. А кто-то предлагает с юмором отнестись к этой ситуации и потребовать от речного порта дополнительной услуги: пусть женщин на руках переносят сотрудники компании-перевозчика.
Как пассажиры омика вынуждены спускаться в воду в Верхнем Услоне.Соцсети
Кто-то компетентно разъяснил, что причал для Верхнего Услона еще не прошел лицензирование.
ИСТОЧНИК KP.RU
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