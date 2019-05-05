В Чебоксарах оборвался трос батута на аттракционе, когда там прыгал ребенок

СЕГОДНЯ 11:09 2019-05-05T11:09:16+03:00

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Во время мониторинга СМИ следователи обнаружили информацию о небезопасном аттракционе в парке имени Николаева в Чебоксарах. Когда там на батуте прыгал несовершеннолетний ребенок в возрасте примерно пяти лет, оборвался один из тросов. Этот трос удерживал мальчика на батуте. Трос оборвался, и малыш упал на дощатый помост. По предварительным данным, ребенок не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/706863" frameborder="0"></iframe> В Чебоксарах сломался батут, когда на нем прыгал ребенок.Соцсети

По данному, факту СУ СКР Чувашии проводит доследственную проверку на предмет наличия в действиях лиц, предоставляющих указанные развлекательные услуги, признаков преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

- Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Чувашии. - В ходе проверки следователи примут меры по установлению причин и условий, способствовавших произошедшему, а также дадут произошедшему надлежащую правовую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU