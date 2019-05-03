2019-05-03T17:48:09+03:00
Общество

Казанский марафон внесет изменения в работу пассажирского транспорта столицы Татарстана

Соревнования пройдут 4 и 5 мая
Владимир КРУПСКИЙ
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Изменения введут на два дня.Изменения введут на два дня.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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4 и 5 мая во время проведения Казанского марафона в столице Татарстана изменится схема движения общественного транспорта.

Так, 4 мая с 9.00 до 19.00 и 5 мая с 5.00 до 15.30 автобусные маршруты №1, 4, 6, 10, 10а, 15, 22, 25, 28, 28а, 29, 30, 35, 35а, 37, 43, 54, 63, 71, 74, 89, 90, 91 и троллейбусные маршруты №2, 3, 5, 6, 7, 8, 12 временно приостановят движение по улицам: Кремлевская набережная, Батурина, Декабристов, проспект Ибрагимова, проспект Фатыха Амирхана, мост Миллениум, Вишневского, Николая Ершова, Нурсултана Назарбаева, Марселя Салимжанова, Право-Булачная, Лево-Булачная, Карла Маркса, Батурина, Кремлевский мост, площадь Тысячелетия, Татарстан, сообщили в Комитете по транспорту.

Напомним, что по маршруту забега для безопасности участников частично ограничат движение транспортных средств.

В этом году Казанский марафон проводится в два этапа: 4 мая участники смогут преодолеть дистанцию в 3 км, а 5 мая спортсмены преодолеют дистанции в 10, 21,1 и 42,2 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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