В Чувашии будут развивать институт наставничества

СЕГОДНЯ 17:15 2019-05-02T17:15:42+03:00

Изменить размер текста: A A

30 апреля глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ «О развитии института наставничества в Чувашской Республике». Он должен помочь молодым сотрудникам быстрее осваиваться в коллективе и уменьшить текучку кадров.

- Определить наставничество одним из приоритетных направлений реализации кадровой политики, направленной на формирование квалифицированного кадрового состава и обеспечение его стабильности, в органах исполнительной власти Чувашии находящихся в их ведении организациях, а также в хозяйственных обществах, в уставном капитале которых доля участия республики составляет более 50 процентов, - написано в документе.

Согласно тексту указа, скоро заслуги в наставничестве станут являться основанием для получения госнаград. Кроме того, всех наставников планируется стимулировать материально и нематериально.

Также в регионе будет ежегодно проходить конкурс среди организаций любого типа на определение лучшей практики внедрения и развития наставничества.

ИСТОЧНИК KP.RU