В Марий Эл потратят 2,7 миллиона рублей на благоустройство сельского сквера
Деньги выделены из федерального, республиканского и поселкового бюджетов
Соответствующий тендер появился на сайте госзакупокФото: Валерий РОМАНОВ
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Администрация поселка Красногорский Звениговского района Марий Эл намерена в 2019 году благоустроить сквер в селе Кожласола, который находится на улице Шкетана. На эти цели из федерального, республиканского и поселкового бюджетов выделено 2,7 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, работы по благоустройству будут представлять собой установку новой тротуарной брусчатки серого цвета, реставрацию памятника-монумента воинам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны и освещение зеленой зоны отдыха.
ИСТОЧНИК KP.RU