В Марий Эл потратят 2,7 миллиона рублей на благоустройство сельского сквера

СЕГОДНЯ 18:01 2019-05-02T18:01:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация поселка Красногорский Звениговского района Марий Эл намерена в 2019 году благоустроить сквер в селе Кожласола, который находится на улице Шкетана. На эти цели из федерального, республиканского и поселкового бюджетов выделено 2,7 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, работы по благоустройству будут представлять собой установку новой тротуарной брусчатки серого цвета, реставрацию памятника-монумента воинам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны и освещение зеленой зоны отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU