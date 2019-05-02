3 мая в Чувашию вернется 20-градусное тепло

СЕГОДНЯ 15:35 2019-05-02T15:35:07+03:00

Сейчас же в республике дождь и юго-восточный ветер, который порывами достигает 14-20 м/с

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Гидрометцентр Чувашии сообщает, что уже в пятницу, 3 мая, в республику вернется 20-градусное тепло. Несмотря на это, ночью в регионе ожидается дождь и гроза. Температура воздуха же будет колебаться от +6 до +11 градусов. Небольшие осадки могут пройти в Чувашии и днем, когда погода будет достигать +20 градусов.

Сейчас же в республике дождь и юго-восточный ветер, который порывами достигает 14-20 м/с. Температура же находится на отметке от +9 до +14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU