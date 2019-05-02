1 мая в Зеленодольске состоялось торжественное включение фонтанов
Они будут радовать горожан на площади у ДК «Родина», в сквере у ДК «Алые паруса», в сквере «Мирная поляна» и на площади у музея историко-культурного наследия
Фонтаны будут работать вплоть до осени
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Накануне, 1 мая, в Зеленодольске состоялось традиционное включение уличных фонтанов. Они начали свою работу на площади у ДК «Родина», в сквере у ДК «Алые паруса», в сквере «Мирная поляна» и на площади у музея историко-культурного наследия.
Кроме того, в первый день мая на городском озере состоялся выездной градсовет. На нем было обсуждено строительство домика для уток и представлено несколько проектов.
ИСТОЧНИК KP.RU