2019-04-30T17:42:17+03:00
Спорт

Звезда "Глухаря" и "Челюстей" выступит на Казанском марафоне

На участие в соревнованиях подали более 20 тысяч заявок
Владимир КРУПСКИЙ
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Актриса побежит 3 километра.Актриса побежит 3 километра.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Для участия в Казанском марафоне подали заявки более 20 тысяч человек, что в два раза больше чем в прошлом году. Об этом рассказал директор Казанского марафона и серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров.

Спортивное состязание пройдет в этом году 4 и 5 мая. В первый день на старт выйдут любители. В числе участников есть, например, актриса Дарья Поверенова и ректор Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов. В завершение дня для участников выступит группа «Пицца».

5 мая в рамках Казанского марафона пройдет чемпионат России по марафону, где дистанцию пробегут профессиональные спортсмены.

- Главное изменение – это подготовленная плоская и скоростная трасса. Я лично проверял набор высоты, он составил менее 130 м. Это уровень Лондонского и Барселонского марафонов, - заявил Янгаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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