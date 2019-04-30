Звезда "Глухаря" и "Челюстей" выступит на Казанском марафоне
Для участия в Казанском марафоне подали заявки более 20 тысяч человек, что в два раза больше чем в прошлом году. Об этом рассказал директор Казанского марафона и серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров.
Спортивное состязание пройдет в этом году 4 и 5 мая. В первый день на старт выйдут любители. В числе участников есть, например, актриса Дарья Поверенова и ректор Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов. В завершение дня для участников выступит группа «Пицца».
5 мая в рамках Казанского марафона пройдет чемпионат России по марафону, где дистанцию пробегут профессиональные спортсмены.
- Главное изменение – это подготовленная плоская и скоростная трасса. Я лично проверял набор высоты, он составил менее 130 м. Это уровень Лондонского и Барселонского марафонов, - заявил Янгаров.
ИСТОЧНИК KP.RU