2019-04-30T14:12:35+03:00
Происшествия

Из-за короткого замыкания в казанской школе пришлось эвакуировать 1000 человек

Никто из учеников и педагогов не пострадал
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: МЧС по РТ.Фото: МЧС по РТ.
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30 апреля в 11:25 в службу спасения поступил тревожный сигнал из школы №132, что на улице Фатыха Амирхана. Там сработала пожарная сигнализация.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые установили, что серьезных проблем в здании учебного заведения нет. Виной всему, как оказалось, стало короткое замыкание без горения светильника в спортзале.

Все школьники и педагоги успели покинуть учебное заведение еще до прибытия пожарных. Всего эвакуировались 1000 человек. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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