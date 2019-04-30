Из-за короткого замыкания в казанской школе пришлось эвакуировать 1000 человек

СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-30T14:12:35+03:00

Никто из учеников и педагогов не пострадал

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30 апреля в 11:25 в службу спасения поступил тревожный сигнал из школы №132, что на улице Фатыха Амирхана. Там сработала пожарная сигнализация.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые установили, что серьезных проблем в здании учебного заведения нет. Виной всему, как оказалось, стало короткое замыкание без горения светильника в спортзале.

Все школьники и педагоги успели покинуть учебное заведение еще до прибытия пожарных. Всего эвакуировались 1000 человек. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU