Из Казани начнет курсировать автобус в Тюлячи

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-30T11:41:06+03:00

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С 1 мая количество автобусных маршрутов из Казани увеличится. Так, начнет выполнять рейсы автобус до села Тюлячи. Автобусы по этому маршруту будут ходить ежедневно со станции автовокзала «Восточный».

Отправляться из Казани автобус будет в 18.00, по субботам и воскресеньям предусмотрены дополнительные рейсы в 15.00.

Отправление из села Тюлячи запланировано на 6.00, по субботам и воскресеньям дополнительно в 16.30, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU