2019-04-30T11:41:06+03:00
Общество

Из Казани начнет курсировать автобус в Тюлячи

Рейсы начнутся с 1 мая
Владимир КРУПСКИЙ
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Автобусы будут ходить ежедневно.Автобусы будут ходить ежедневно.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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С 1 мая количество автобусных маршрутов из Казани увеличится. Так, начнет выполнять рейсы автобус до села Тюлячи. Автобусы по этому маршруту будут ходить ежедневно со станции автовокзала «Восточный».

Отправляться из Казани автобус будет в 18.00, по субботам и воскресеньям предусмотрены дополнительные рейсы в 15.00.

Отправление из села Тюлячи запланировано на 6.00, по субботам и воскресеньям дополнительно в 16.30, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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