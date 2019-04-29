Казанский клуб «Динамо-ГАП» выиграл первый Суперкубок России по хоккею на траве
В Казани прошли матчи по хоккею на траве за Суперкубок России среди мужчин и женщин.
Женская команда по хоккею на траве «Динамо-ГАП» из Казани в финале обыграла «Динамо-ЦОП Москомспорт» и завоевала первый Суперкубок России.
За 6 секунд до конца первого тайма Эльза Губайдуллина забила гол в ворота гостей. Ответный мяч казанской команде отправила Богдана Садовая на 50-й минуте второго тайма.
В итоге Суперкубок разыграли в серии послематчевых буллитов. Первый трофей сезона «Динамо-ГАП» принесли Мария Бордолимова и Екатерина Макагонова, сообщили в пресс-службе министерства спорта Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU