2019-04-29T15:07:57+03:00
Спорт

Казанский клуб «Динамо-ГАП» выиграл первый Суперкубок России по хоккею на траве

Матчи прошли в столице Татарстана
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба министерства спорта Татарстана.Фото: пресс-служба министерства спорта Татарстана.
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В Казани прошли матчи по хоккею на траве за Суперкубок России среди мужчин и женщин.

Женская команда по хоккею на траве «Динамо-ГАП» из Казани в финале обыграла «Динамо-ЦОП Москомспорт» и завоевала первый Суперкубок России.

За 6 секунд до конца первого тайма Эльза Губайдуллина забила гол в ворота гостей. Ответный мяч казанской команде отправила Богдана Садовая на 50-й минуте второго тайма.

В итоге Суперкубок разыграли в серии послематчевых буллитов. Первый трофей сезона «Динамо-ГАП» принесли Мария Бордолимова и Екатерина Макагонова, сообщили в пресс-службе министерства спорта Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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