В татарстанском Зеленодольске построят логистический центр OZON

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-29T13:36:45+03:00

Это приведет к созданию новых рабочих мест. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Это позволит увеличить доступность товаров для жителей республики

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Президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил инвестиционный проект по строительству на территории промплощадки «Зеленодольск» логистического центра OZON.

Его появление согласуется со стратегической программой по развитию рынка электронной коммерции в Татарстане.

- Это, в первую очередь, создание новых условий для татарстанских производителей. Предприниматели республики получат дополнительный современный канал продаж. Кроме того, это крупные инвестиции, новые рабочие места и расширение потенциала экономического развития района, - отметил глава Минэкономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

Инвестор при выборе места для создания логистического центра отметил, что республика является центром инноваций и создание заявленного хаба позволит увеличить доступность товаров для татарстанцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU