В татарстанском Зеленодольске построят логистический центр OZON
Президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил инвестиционный проект по строительству на территории промплощадки «Зеленодольск» логистического центра OZON.
Его появление согласуется со стратегической программой по развитию рынка электронной коммерции в Татарстане.
- Это, в первую очередь, создание новых условий для татарстанских производителей. Предприниматели республики получат дополнительный современный канал продаж. Кроме того, это крупные инвестиции, новые рабочие места и расширение потенциала экономического развития района, - отметил глава Минэкономики Татарстана Фарид Абдулганиев.
Инвестор при выборе места для создания логистического центра отметил, что республика является центром инноваций и создание заявленного хаба позволит увеличить доступность товаров для татарстанцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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