В Татарстане погода погубила 120 тысяч гектар озимых на 1,5 миллиарда рублей
Резко испортившаяся погода в Татарстане не могла не повлиять на озимые культуры. По информации регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, погибло 120 тысяч гектар озимых. Прямой ущерб составил порядка 1,5 миллиардов рублей.
- Высокий снежный покров, талая почва из-за теплой погоды, более затяжной сход снега привели к истощению растений, - сообщают в пресс-службе ведомства.
По мнению главы Минсельхоза Татарстана Марата Ахметова, на погибших полях необходимо провести пересев по технологии ярового сева с соответствующей подготовкой почвы.
- За счет достаточного питания и своевременной защиты посевов мы сможем решить вопрос обеспечения озимого сева семенами 2019 года, - утверждает министр.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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