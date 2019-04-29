В Татарстане погода погубила 120 тысяч гектар озимых на 1,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 12:09 2019-04-29T12:09:59+03:00

Резко испортившаяся погода в Татарстане не могла не повлиять на озимые культуры Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На полях теперь нужно провести пересев

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Резко испортившаяся погода в Татарстане не могла не повлиять на озимые культуры. По информации регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, погибло 120 тысяч гектар озимых. Прямой ущерб составил порядка 1,5 миллиардов рублей.

- Высокий снежный покров, талая почва из-за теплой погоды, более затяжной сход снега привели к истощению растений, - сообщают в пресс-службе ведомства.

По мнению главы Минсельхоза Татарстана Марата Ахметова, на погибших полях необходимо провести пересев по технологии ярового сева с соответствующей подготовкой почвы.

- За счет достаточного питания и своевременной защиты посевов мы сможем решить вопрос обеспечения озимого сева семенами 2019 года, - утверждает министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU