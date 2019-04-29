Стало известно, как в Набережных Челнах на майские праздники 2019 будут работать поликлиники

СЕГОДНЯ 18:25 2019-04-29T18:25:13+03:00

С 1 по 9 мая дежурство врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики и врачей-педиатров будет организовано с 9.00 до 14.00 Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

В главные дни вызвать врача на дом можно будет до 13.00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, как в грядущие майские праздники 2019 будут работать поликлиники Набережных Челнов. В частности, с 1 по 9 мая дежурство врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики и врачей-педиатров будет организовано с 9.00 до 14.00. В таком же режиме будут работать и процедурные, а также перевязочные кабинеты.

Вместе с тем, вызвать врача на дом в сами праздники можно будет лишь до 13.00.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU