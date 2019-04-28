После майских праздник Президент России Владимир Путин вновь посетит Казань
В столице Татарстана ему доложат о ходе работ по беспилотной программе «Альтиус», вертолету Ми-38
Кроме того, Президент побывает на Казанском авиазаводеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стало известно, что после майских праздников в Казань вновь прилетит Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственные источники. Предположительно, Президент приедет 13 мая.
В Казани Путингу доложат о ходе работ по беспилотной программе «Альтиус», вертолету Ми-38. Кроме того, Президент побывает на Казанском авиазаводе.
ИСТОЧНИК KP.RU