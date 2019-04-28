Рустам Минниханов поздравил православных жителей Татарстана с праздником Пасхи

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-28T12:19:44+03:00

Он выразил надежду на то, что отмечаемое в нынешнем году 440-летие явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери придаст Пасхальным торжествам ещё более возвышенное звучание

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных сограждан с окончанием Великого поста и Светлым Христовым Воскресением. Он пожелал людям встретить Пасху богоугодными делами.

- В Татарстане, где в мире и согласии проживают представители разных национальностей и вероисповеданий, празднование Пасхи традиционно наполнено особым содержанием и неизменно проходит в атмосфере взаимоуважения и благожелательности, - напомнил Рустам Минниханов.

Кроме того, глава республики выразил надежду на то, что отмечаемое в нынешнем году 440-летие явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери придаст Пасхальным торжествам ещё более возвышенное звучание

ИСТОЧНИК KP.RU