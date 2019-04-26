2019-04-26T16:06:02+03:00
Общество

Вторым национальным брендом Марий Эл стали гусли

До этого был только один - горномарийский пирог кравец
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба министерства культуры Марий ЭлФото: пресс-служба министерства культуры Марий Эл
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Стало известно, что гусли стали вторым национальным брендом Марий Эл. Они уже прошли государственную регистрацию в Роспатенте, сообщает министерство культуры республики.

Ранее были проведены заседание художественно-экспертного совета и экспертиза изделия на "предмет интеллектуальной собственности". Официальным мастером по изготовлению бренда "Марийские гусли" была назначена Национальная президентская школа искусств.

Отметим, что первым национальным брендом республики является горномарийский пирог кравец, начиненный несколькими видами мяса и крупой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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