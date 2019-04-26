2019-04-26T11:32:34+03:00
Общество

1, 7, 8 и 9 мая в центре Чебоксар будет ограничена продажа спиртного

«Комсомолка» выяснила, где и во сколько нельзя будет купить спиртные напитки
Алина ГАБДУЛИНА
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В грядущие майские праздники в Чебоксарах нельзя будет купить алкоголь в магазинах рядом с местами проведения массовых мероприятийВ грядущие майские праздники в Чебоксарах нельзя будет купить алкоголь в магазинах рядом с местами проведения массовых мероприятийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стало известно, что в грядущие майские праздники в Чебоксарах нельзя будет купить спиртное в магазинах рядом с местами проведения массовых мероприятий

В частности, 1 мая, такой возможности с 10.00 не будет у сквера имени Чапаева, проспекта Ленина, улицы Карла Маркса и Красной площади. С 12.00 – у парка имени Андрияна Николаева. С 13.00 – у «Лакреевского леса». С 18.00 до 21.00 – на Красной площади.

7 мая с 18.00 спиртные напитки не будут продавать у площади Республики. А 8 мая с 10.00 – у здания УМВД Чебоксар, братской могила воинам, умершим от ран в госпиталях столицы Чувашии. С 11.00 – у мемориального комплекса «Победа». С 10.00 до 15.00 и с 18.00 до 21.00 – вновь на Красной площади.

В День Победы, 9 мая, с 10.00 алкоголь нельзя будет приобрести у мемориального комплекса «Победа», с 12.00 до 22.00 - на Красной площади, и с 12.00 у сквера Национальной библиотеки, проспекта Ленина, улиц Карла Маркса и Композиторов Воробьевых, у Президентского бульвара и на Красной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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