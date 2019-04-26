1, 7, 8 и 9 мая в центре Чебоксар будет ограничена продажа спиртного
Стало известно, что в грядущие майские праздники в Чебоксарах нельзя будет купить спиртное в магазинах рядом с местами проведения массовых мероприятий
В частности, 1 мая, такой возможности с 10.00 не будет у сквера имени Чапаева, проспекта Ленина, улицы Карла Маркса и Красной площади. С 12.00 – у парка имени Андрияна Николаева. С 13.00 – у «Лакреевского леса». С 18.00 до 21.00 – на Красной площади.
7 мая с 18.00 спиртные напитки не будут продавать у площади Республики. А 8 мая с 10.00 – у здания УМВД Чебоксар, братской могила воинам, умершим от ран в госпиталях столицы Чувашии. С 11.00 – у мемориального комплекса «Победа». С 10.00 до 15.00 и с 18.00 до 21.00 – вновь на Красной площади.
В День Победы, 9 мая, с 10.00 алкоголь нельзя будет приобрести у мемориального комплекса «Победа», с 12.00 до 22.00 - на Красной площади, и с 12.00 у сквера Национальной библиотеки, проспекта Ленина, улиц Карла Маркса и Композиторов Воробьевых, у Президентского бульвара и на Красной площади.
ИСТОЧНИК KP.RU