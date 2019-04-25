Через Канаш в Чувашии и Шали в Татарстане: стал известен маршрут платной автотрассы Москва–Казань

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-25T15:01:04+03:00

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Стал известен маршрут скоростной платной автотрассы Москва–Казань, который сформировал «Автодор». Об этом сообщают «Известия».

Так, дорога длинной 729 километром протянется от Москвы к Владимиру, Мурому, Арзамасу, далее пойдет через Сергач в Нижегородской области, Канаш в Чувашии и Шали в Татарстане.

Расчетная скорость движения на трассе составит 120 километров в час. Отмечается, что, согласно майскому указу Президента России Владимира Путина, дорога должна быть готова к 2025 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU