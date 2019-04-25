В Казани трамвай, сошедший с рельс, поднимали краном

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-25T12:14:06+03:00

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В столице Татарстан ЧП во время движения трамвая маршрута №5 произошло утром 25 апреля на проспекте Победы возле здания Республиканской инфекционной больницы.

По предварительным данным, многотонный трамвай сошел с рельсов по техническим причинам. От пассажиров жалоб на травмы, полученные во время происшествия не поступали, сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах.

Для того, чтобы вернуть на место трамвай, пришлось вызывать кран. Только при его помощи смогли вернуть вагон на пути и тем самым возобновить по ним движение.

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ИСТОЧНИК KP.RU