2019-04-24T11:08:56+03:00
Общество

В ряде домов Московского района Казани на сутки пропадет вода

Краны пересохнут уже 25 апреля
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabаy.comФото: pixabаy.com
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Из-за работ по подключению водопровода к централизованным сетям в Московском районе столицы Татарстана в ряде домов на сутки отключат воду.

Так, с 9.00 25 апреля до 9.00 26 апреля краны пересохнут по адресам: улица Декабристов, 129, 131, 131 корпус 1, 131/1, 131/2, 131а, 131б, 131в, 131д, 131е, 131а/1, 131а/2, 133, 133д, 133е, 133ж, 133р, 133/1, 133/3, 133/5, 133/6, 133/7, улица Соловецких Юнг, 1 корпус 1, улица Тверская, 2, 4а (д/с№340), улица Шамиля Усманова, 1, улица Энергетиков, 3, 5.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, сообщает МУП «Водоканал».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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