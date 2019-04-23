В Казани в сгоревшем частном доме обнаружили обгоревшие тела четырех человек
В этот вторник в 16.20 на единый номер экстренных служб «112» от очевидца поступило сообщение о пожаре в Кировском районе Казани – горел частный бревенчатый дом №24 на улице Герцена.
По прибытию на место происшествия пожарных пламя охватило не только жилое здание, но и надворные строения из досок.
После ликвидации открытого горения началась проливка и разбор поврежденных конструкций. Во время этих работ один за одним пожарные нашли обгоревшие тела четырех человек.
- В результате пожара сгорел жилой дом и надворные постройки на площади 80 квадратных метров. Причина произошедшего, а также обстоятельства гибели и личности погибших устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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