В Йошкар-Оле взрослого и группу подростков будут судить за кражи, а также ограбление иностранца

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-23T14:55:40+03:00

Один из взрослых сбежал, и сейчас объявлен в розыск. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

На момент совершения преступления несовершеннолетним обвиняемым было от 14 до 17 лет

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В столице Марий Эл на скамье подсудимых вместе окажутся 22-летний горожанин и четверо подростков. Их обвиняют в кражах, покушении на нее и разбое.

По версии следствия в феврале 2018 года двое мужчин вскрыли витрину в одном из торговых центров Йошкар-Олы и похитили оттуда нетбук, ноутбук, а также 3 мобильных телефона на общую сумму 37 тысяч рублей. Один из них сейчас объявлен в розыск.

В апреле этого же года обвиняемый в этой краже с компанией подростков, в том числе мальчика, которого из-за возраста привлечь к уголовной ответственности невозможно, проникли на территорию завода. Там они попытались украсть металлоконструкции, но были задержаны охранниками.

Далее в июле 2018-го подросток с мальчиком из той же компании залезли в чужой дом и выкрали оттуда инструменты и утварь на сумму около 2 000 рублей.

А уже в ноябре трое тех же подростков напали на иностранного студента и, угрожая ножом и электрошокером, забрали у него мобильник, рюкзак, планшет – на сумму 35 тысяч рублей.

- На момент совершения преступления несовершеннолетним обвиняемым было от 14 до 17 лет. Расследование завершено, дело направлено в суд, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU