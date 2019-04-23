В Йошкар-Оле взрослого и группу подростков будут судить за кражи, а также ограбление иностранца
В столице Марий Эл на скамье подсудимых вместе окажутся 22-летний горожанин и четверо подростков. Их обвиняют в кражах, покушении на нее и разбое.
По версии следствия в феврале 2018 года двое мужчин вскрыли витрину в одном из торговых центров Йошкар-Олы и похитили оттуда нетбук, ноутбук, а также 3 мобильных телефона на общую сумму 37 тысяч рублей. Один из них сейчас объявлен в розыск.
В апреле этого же года обвиняемый в этой краже с компанией подростков, в том числе мальчика, которого из-за возраста привлечь к уголовной ответственности невозможно, проникли на территорию завода. Там они попытались украсть металлоконструкции, но были задержаны охранниками.
Далее в июле 2018-го подросток с мальчиком из той же компании залезли в чужой дом и выкрали оттуда инструменты и утварь на сумму около 2 000 рублей.
А уже в ноябре трое тех же подростков напали на иностранного студента и, угрожая ножом и электрошокером, забрали у него мобильник, рюкзак, планшет – на сумму 35 тысяч рублей.
- На момент совершения преступления несовершеннолетним обвиняемым было от 14 до 17 лет. Расследование завершено, дело направлено в суд, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU