«Тюбетей Тауэр» и медицинский промпарк в «Казань Экспо»: президент Татарстана рассмотрел ряд инвестпроектов

СЕГОДНЯ 13:37 2019-04-23T13:37:49+03:00

Среди них были также предложения по созданию центра реабилитации, а также по реконструкции и модернизации систем хранения, подачи кислорода в больницах

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В этот вторник президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Инвестиционного совета республики.

Так, первым рассмотрели проект строительства башни «Тюбетей Тауэр» в Казани. Инвестором выступает бизнесмен из Перми. Объект хотят разместить на правом берегу реки рядом со Дворцом водных видов спорта. Высота башни составит 125 метров. Там предполагается создание смотровой площадки на высоте 95 метров, а рядом «Тюбетей Тауэр» планируют еще и построить тематический парк. По оценке инвестора, в год башня будет принимать до 500 тысяч посетителей. Срок реализации проекта 2,5 года.

На все это Рустам Минниханов предложил доработать проект «Тюбетей Тауэр» в части художественного оформления.

Также главе республики презентовали проект создания на базе «Казань Экспо» медицинского промпарка. Туда хотят привлекать резидентов для разработки и производства медицинских инструментов и сопутствующих товаров.

Президент Татарстана в свою очередь предложил внимательно проанализировать все этапы реализации проекта, уделив при этом особое внимание работе с резидентами.

Среди них были также предложения по созданию центра реабилитации в Казани, а также по реконструкции и модернизации систем хранения, подачи кислорода в больницах Татарстана.

По первому Рустам Минниханов поручил оказать инвестору содействие с подбором участка и подключением инженерных сетей, а второй проект одобрил.

ИСТОЧНИК KP.RU