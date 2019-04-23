24 апреля в шести районах Казани в ряде домов отключат электричество

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-23T12:56:09+03:00

Это связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях

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Так, с 8.00 до 17.00 обесточат дома в Авиастроительном районе: ул.2-я Колхозная, дома со 2 по 20а, 21, 21б, 21г, 33, ул.Колхозная, 26а.

В это же время света не будет в Вахитовском районе: ул.Тази Гиззата, 15, 19.

Также с 8.00 до 17.00 отключат дома в Кировском районе: ул.Актанышская, 1, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 43а, ул.Восход, 7, ул.Залесная, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ул.Кулахметова, 33, ул.Серова, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, ул.Шамиля Усманова, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19/1, 19/2, 21, 23, 25, 25а, 29, 27, 31, 33, 35.

С 8.00 до 17.00 света не будет и в Ново-Савиновском районе: проспект Фатыха Амирхана, 39, 39а, 53б, ул.Мусина, 52, 57а, проспект Ямашева, 58, 58а, 48а, 48б.

На это же время без него оставят дома в Приволжском районе, расположенные на улицах: 2-я Бригадная, Григорьева, Оренбургский проезд, Оренбургский тракт, Приречная, Рассветная и Рябиновая.

С 9.00 до 18.00 электричество пропадет в Советском районе: ул.Ломжинская, 9, 11, 13, 15, проспект Победы, 206.

Кроме того, в это же время без света останутся дома в поселке Торфяной на улицах: Возвышенная, Небесная, Торфяная, Центрально-Торфяная; в поселке Царицыно на улицах: Ансар, Зирекле, Игелекле, Травная, Тургай, Январская; в поселке Малые Клыки на улицах: Большая, Дорожная, Клубная, Красная, Озерная, Рабочая, Софхозная, Татарстан.

А с 8.00 до 17.00 без света эостанутся дома в поселках Вознесенское и Привольный Советского района по улицам: Алмачуар, Встречный переулок, Долгая, Жилякле, Знатная, Кизляу, Костромская, Лейсан, Ореховая, Таллык, Уракчи, Чирямле, Чэчэк, Эмет, Яшьлек.

ИСТОЧНИК KP.RU