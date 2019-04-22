"Прогнозируется существенная погодная аномалия": Казанцев предупредили о скорой перемене погоды

СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-22T14:24:50+03:00

Температура будет на три градуса выше нормы. Фото: Евгения ГУСЕВА

По словам профессора КФУ Юрия Переведенцева, в столице Татарстана будет солнечно и дождливо

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Вторую неделю подряд в Казани стоит устойчивая теплая погода. Стартовавшая неделя также будет ясной. но возможны и дожди. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, профессор Юрий Переведенцев.

- Устойчивая погода в Казани определяется блокирующим скандинавским антициклоном. Так, дневные температурные показатели на неделе составят от 16 до 19 градусов, ночные – от 4 до 8 градусов. Возможны слабые осадки. К концу недели прогнозируется существенная погодная аномалия. Так, показатели будут выше нормы на три градуса, - пояснил Переведенцев.

Во вторник, 23 апреля, возможны осадки, а температура не поднимется выше 14 градусов тепла. Спустя сутки будет теплее - до 16 градусов выше нуля.

- Апрель - не дождливый солнечный месяц. Норма осадков в этом месяце составляет 30 миллиметров, 20 миллиметров уже выпало, - констатировал профессор.

В четверг днем, 25 апреля, столбики термометров поднимутся до отметки плюс 19 градусов. Такая же температура будет и на предстоящих выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU