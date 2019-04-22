С 1 мая в Чувашии устанавливается особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-22T10:27:18+03:00

Размер штрафов для физических лиц могут достигать 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч, для юридических - 1 миллиона рублей

Вместе с тем, с 24 апреля в республике начнется пожароопасный сезон

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Стало известно, что особый противопожарный режим будет установлен в Чувашии с 1 мая. Он подразумевает под собой запрет на посещение лесов при IV–V классах пожарной опасности, разведение костров, приготовление блюд на углях на землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях.

Нарушение этих пунктов влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. В частности, размер штрафов для физических лиц могут достигать 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч, для юридических - 1 миллиона рублей.

Также отмечается, что с 24 апреля в республике устанавливается пожароопасный сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU