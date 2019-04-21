В Набережных Челнах легковушка протаранила фуру: на дорогу вылилось топливо
Накануне в Набережных Челнах на улице Профильная легковой автомобиль «Лада» двенадцатой модели протаранил фуру «Скания».
Удар легковушки пришелся прямиком в огромный топливный бак большегруза. Его содержимой быстро разлилось по проезжей части. Также в результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель «двенадцатой» - мужчина получил травму головы.
На место аварии помимо медиков «скорой» прибыли и сотрудники МЧС Татарстана. Чтобы не произошло возгорания, они смыли с дороги топливо, которое вылилось из пробитого бака фуры.
Фото: МЧС Татарстана
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»