В Набережных Челнах легковушка протаранила фуру: на дорогу вылилось топливо

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-21T14:02:00+03:00

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Накануне в Набережных Челнах на улице Профильная легковой автомобиль «Лада» двенадцатой модели протаранил фуру «Скания».

Удар легковушки пришелся прямиком в огромный топливный бак большегруза. Его содержимой быстро разлилось по проезжей части. Также в результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель «двенадцатой» - мужчина получил травму головы.

На место аварии помимо медиков «скорой» прибыли и сотрудники МЧС Татарстана. Чтобы не произошло возгорания, они смыли с дороги топливо, которое вылилось из пробитого бака фуры.

Фото: МЧС Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU