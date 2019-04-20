Узнав, что муж подал на развод, татарстанка рассказала полиции о его тайном хобби
В полицию Нижнекамска обратилась пенсионерка, которая рассказала, что ее супруг коллекционирует огнестрельное оружие. Он восстанавливает и изготавливает его сам, хранит в своем доме.
Во время осмотра жилья супругов среди изъятой коллекции было обнаружено ружье Тульского государственного завода выпуска 1880 года.
В ходе разбирательства стал понятен мотив 69-летней женщины, сообщившей о коллекции мужа. Оказалось, что он собирался развестись с ней.
Коллекционирование и изготовление огнестрельного оружия попадает под санкции статьи "Незаконное изготовление, приобретение и хранение оружия".
ИСТОЧНИК KP.RU
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