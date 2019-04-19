2019-04-19T14:39:34+03:00
Общество

В Чувашии в больнице состоялось торжественное открытие лифта, который потом освятили

Помимо священника, в мероприятии приняли участие глава района и сити-менеджер
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба министерства здравоохранения ЧувашииФото: пресс-служба министерства здравоохранения Чувашии
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Жителям Урмарского района Чувашии напомнили о том, что нужно радоваться мелочам. Так, в их центральной больнице прошло торжественное открытие лифта.

На церемонию приехали глава района Михаил Пуклаков, сити-менеджер Андрей Васильев и настоятель Церкви Тихвинской иконы Божией Матери протоиерей Леонид Ермолаев.

Выяснилось, что раньше лифт в учреждении не работал, и это доставляло большие неудобства маломобильным пациентам. Именно поэтому его долгожданное открытие в больнице отметили, как самый настоящий праздник.

После всех торжественных речей, участники мероприятия разрезали красную ленточку и дали слово священнослужителю, который освятил кабину лифта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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