В Чувашии в больнице состоялось торжественное открытие лифта, который потом освятили
Жителям Урмарского района Чувашии напомнили о том, что нужно радоваться мелочам. Так, в их центральной больнице прошло торжественное открытие лифта.
На церемонию приехали глава района Михаил Пуклаков, сити-менеджер Андрей Васильев и настоятель Церкви Тихвинской иконы Божией Матери протоиерей Леонид Ермолаев.
Выяснилось, что раньше лифт в учреждении не работал, и это доставляло большие неудобства маломобильным пациентам. Именно поэтому его долгожданное открытие в больнице отметили, как самый настоящий праздник.
После всех торжественных речей, участники мероприятия разрезали красную ленточку и дали слово священнослужителю, который освятил кабину лифта.
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ИСТОЧНИК KP.RU