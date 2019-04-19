2019-04-19T17:25:35+03:00
Происшествия

В Казани пьяного мужчину на ночь закрыли в магазине

Проснувшегося посетителя увидели прохожие и сообщили об этом сотрудникам ЧОП
Лика ИСАЕВА
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Фото: ЧОП "Дельта"Фото: ЧОП "Дельта"
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К сотрудникам ЧОП "Дельта" поздно ночью 16 апреля подошел мужчина и рассказал, что заметил силуэт человека в закрытом на ночь магазине. Охранник вместе с мужчиной осмотрели вход в этот магазин, но следы взлома и проникновения отсутствовали. Но очевидец настаивал, что внутри кто-то есть.

Вызвали администрацию магазина и открыли дверь. Внутри на втором этаже обнаружили действительно нашли неизвестного мужчину.

Выяснилось, что на двух разных этажах в одном здании находится два разных магазина, тот который находится выше, закрывается раньше. В тот вечер пьяный посетитель поднялся на второй этаж, когда там все закрыли. Мужчину это не смутило и он попросту там заснул.

На первом же этаже при закрытии сотрудники магазина не стали проверять общий с соседями тамбур и ушли по домам.

Когда посетитель проспался то спустился на первый этаж, где к его удивлению дверь на улицу была закрыта. Его метания по магазину в поисках выхода и заметил бдительный прохожий.

Ночного гостя задержали и передали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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