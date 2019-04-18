Семья из Казани стала первой оформившей ипотеку в России под 6% на весь срок
Двухкомнатная квартира обошлась чете Серазовых в 4,9 миллиона рублей
Заявки на оформление ипотеки для семей с детьми по новым правилам начали принимать с 8 апреля текущего годаФото: Евгения ГУСЕВА
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Стало известно, что первой семьей, которая оформила ипотечный кредит по льготной ставке 6% стала чета Серазовых из Казани. Они приобрели двухкомнатную квартиру в строящемся доме за 4,9 миллиона рублей. По информации ТАСC, Серазовы воспитывают двух дочерей.
Заявки на оформление ипотеки для семей с детьми по новым правилам начали принимать с 8 апреля текущего года. Причина тому соответствующее постановление, подписанное главй Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
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ИСТОЧНИК KP.RU