Семья из Казани стала первой оформившей ипотеку в России под 6% на весь срок

СЕГОДНЯ 17:37 2019-04-18T17:37:42+03:00

Заявки на оформление ипотеки для семей с детьми по новым правилам начали принимать с 8 апреля текущего года Фото: Евгения ГУСЕВА

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Стало известно, что первой семьей, которая оформила ипотечный кредит по льготной ставке 6% стала чета Серазовых из Казани. Они приобрели двухкомнатную квартиру в строящемся доме за 4,9 миллиона рублей. По информации ТАСC, Серазовы воспитывают двух дочерей.

Заявки на оформление ипотеки для семей с детьми по новым правилам начали принимать с 8 апреля текущего года. Причина тому соответствующее постановление, подписанное главй Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

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ИСТОЧНИК KP.RU