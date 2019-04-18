2019-04-18T13:11:16+03:00
Общество

В Духовном управлении мусульман Татарстана 6 мая объявили первым днем Рамадана 2019

Священный месяц в этом году продлится 29 дней
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВАФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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Президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана под руководством муфтия республики Камиля хазрата Самигуллина определил дату священного месяца Рамадан 2019. В этом году он начнется 6 мая (понедельник). Таким образом первый таравих-намаз будет прочитан 5 мая после ночного намаза Иша.

В итоге Рамадан 2019 продлится 29 дней, так что Ураза-байрам приходится на 4 июня (вторник). Отметим, что в этот праздник в Татарстане объявляется выходной.

Определили в республиканском ДУМ размер и садаки фитр. Он останется на уровне прошлого года – 100 рублей. Для тех же, кто выплачивает закят, рекомендуемая сумма фитр-садаки составляет 600 рублей.

В тем, кто не сможет держать пост во время Рамадана по состоянию здоровья установлена фидия - за каждый пропущенный день 200 рублей. А нисаб для выплаты закята составляет 230 тысяч рублей. Сообщает ДУМ Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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