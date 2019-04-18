2019-04-18T12:44:33+03:00
Экономика

Старший сын первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева - Айрат, обогнал в Forbes своего младшего брата

Вдвоем они попали в четверку представителей республики из топ-200 самых богатых россиян
Олег ЛУГОВОЙ
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Айрат Шаймиев (слева) и Радик Шайимиев (справа). Фото: autokam.ruАйрат Шаймиев (слева) и Радик Шайимиев (справа). Фото: autokam.ru
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По версии журнала Forbes в топ-200 самых богатых россиян вошли четыре представителя Татарстана.

Так, первым из них можно назвать старшего сына первого президента Татарстана - 57-летний Айрат Шаймиев. За ним значится 1,3 миллиарда долларов США (79 место).

При этом гендиректор «Татавтодора» (100% акций у Минземимущества Татарстана) в списке Forbes обогнал своего младшего брата и партнера по небольшой нефтяной компании «МНКТ» 54-летнего Радика Шаймиева – 80 место.

За ним также значатся те же примерные 1,3 миллиарда долларов США.

Отметим, что основной капитал сыновей первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева складывается из доходов группы ТАИФ, которая владеет пакетами акций «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза», ТГК-16.

К слову, вслед за братьями в список Forbes самых богатых россиян вошли и их татарстанские партнеры по ТАИФу – Рустам Сультеев (1,2 миллиарда долларов США – 85 место) и Альберт Шигабутдинов (1,2 миллиарда долларов США – 88 место).

ИСТОЧНИК KP.RU

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