В Татарстане возросло количество безработных

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-18T10:55:21+03:00

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Министерство труда. занятости и соцзащиты республики сообщает, что за неделю - с 9 по 16 апреля, в Татарстане насчитываются 12 926 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан. Это превысило предыдущие показатели на 98 человек. Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,64 % от численности рабочей силы.

Тем не менее, работодатели заявили о наличии у них 39 848 вакансий. на которые требуются специалисты. В течение недели было предложено всем желающим 3 384 вакантных рабочих мест. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,32 чел. на одну вакансию.

За неделю безработными признаны 799 человек. Среди них - 748 человек осуществляли ранее трудовую деятельность, 73 человека приобрели этот статус в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников.

ИСТОЧНИК KP.RU