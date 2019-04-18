В Татарстане вредная привычка едва не стоила жизни мужчине
Пожар в частном бревенчатом доме 64-летнего пенсионера на улице Колхозной в селе Старые Бугады в Актанышском районе республики начался 17 апреля в 21.45. Пожарных вызвали родственники мужчины, когда загорелись вещи и мебель в его комнате.
Сам он попытался потушить огонь самостоятельно, но не смог. С пламенем справились огнеборцы.
- Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - В результате пожара пострадал пенсионер, который был госпитализирован в Актанышскую ЦРБ с диагнозом отравление продуктами горения. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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