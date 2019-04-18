В Татарстане пенсионерка погибла в своем доме во время пожара

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-18T10:20:29+03:00

Огонь погубил 76-летнюю пенсионерку и ее дом Фото: Из материалов пресс-службы

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Пожар в частном домохозяйстве 76-летней пенсионерки на улице Мирной в селе Биктово обнаружили соседи в среду, 17 апреля, в 7.44. К этому времени открытым огнем горели дом и баня, сараи и другие надворные постройки. Самой женщины никто не видел, криков о помощи не было слышно.

К приезду огнеборцев кровля дома уже обрушилась, и пламя угрожало перекинуться на соседние дома.

С огнем боролись несколько экипажей МЧС Татарстана. После того, как пламя погасили, во время разбора завалов обнаружили тело пенсионерки.

- Общая площадь пожара 90 квадратов, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Материальный ущерб один миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU