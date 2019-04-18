В Татарстане пенсионерка погибла в своем доме во время пожара
Пожар в частном домохозяйстве 76-летней пенсионерки на улице Мирной в селе Биктово обнаружили соседи в среду, 17 апреля, в 7.44. К этому времени открытым огнем горели дом и баня, сараи и другие надворные постройки. Самой женщины никто не видел, криков о помощи не было слышно.
К приезду огнеборцев кровля дома уже обрушилась, и пламя угрожало перекинуться на соседние дома.
С огнем боролись несколько экипажей МЧС Татарстана. После того, как пламя погасили, во время разбора завалов обнаружили тело пенсионерки.
- Общая площадь пожара 90 квадратов, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Материальный ущерб один миллион рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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