2019-04-18T09:55:35+03:00
Звезды

В Уфе открыли памятник Габдулле Тукаю

В торжественной церемонии принимали участие президент Татарстана и врио главы Башкортостана
Лика ИСАЕВА
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Рустам Минниханов открыл памятник Тукаю в УфеРустам Минниханов открыл памятник Тукаю в УфеФото: Из материалов пресс-службы
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Рустам Минниханов и Радий Хабиров в торжественной обстановки открыли памятник великому татарскому поэту Габдулле Тукаю. Во время церемонии открытия Рустам Минниханов подчеркнул, что Габдулла Тукай является значимым творческим деятелем не только для Татарстана, но и для всех тюркских народов в целом.

В свою очередь глава Башкортостана подчеркнул, что открытие памятника Габдулле Тукаю - важное событие для двух братских республик.

Напомним, что жизнь великого татарского классика. по праву считающегося родоначальников татарской поэзии, была связана с Башкортостаном. Среди его друзей был башкирский писатель Мажит Гафури.

Бронзовый памятник татарскому поэту установлен на площади перед Уфимским государственным татарским театром «Нур». Монумент отлили в Москве, его высота вместе с постаментом превышает 8 метров. Автором проекта выступил известный скульптор Республики Башкортостан Владимир Дворник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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