2019-04-18T11:49:24+03:00
Общество

В Йошкар-Оле приставы повторно закрыли кафе, где готовили опасную шаурму

В готовом продукте обнаружили кишечные бактерии
Лика ИСАЕВА
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Приставы закрыли на 15 суток кафе, где изготавливали опасную шаурмуПриставы закрыли на 15 суток кафе, где изготавливали опасную шаурмуФото: Из материалов пресс-службы
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Суд в Йошкар-Оле постановил приостановить работу кафе, где готовили фаст-фут - шаурму. Решение суда подлежало немедленному исполнению, и приставы отправились по адресу - остановка общественного транспорта на улице Красноармейской. Там продавали в кафе "Арма" шаурму с курицей.

Этот адрес уже был известен сотрудникам УФССП Марий Эл. Они некоторое время назад уже закрывали по решению суда это заведение. Причина та же: нарушение санитарно-эпидемиологических норм и опасность для населения.

Собственник производства никаких выводов из предыдущего наказания не сделал, все повторилось вновь. Судебный пристав-исполнитель приостановил деятельность кафе по изготовлению для реализации «Шаурмы с курицей» на срок 15 суток. Директора фирмы предупредили об уголовной ответственности по статье "Неисполнение решения суда".

ИСТОЧНИК KP.RU

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