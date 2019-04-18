В Казани должник за сутки нашел 600 тысяч рублей, когда у него арестовали телефон

СЕГОДНЯ 08:33 2019-04-18T08:33:59+03:00

До этого он скрывался от приставов

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Житель Приволжского района столицы Татарстана задолжал государству более 600 тысяч рублей налоговых выплат. Добровольно выплачивать эту сумму не желал, и всячески скрывался от представителей службы взыскания - на телефонные звонки не отвечал, повестки игнорировал.

Судебный пристав оформил на этого неуловимого должника принудительный привод. В одно прекрасное утро, открыв дверь квартиры, чтобы идти на работу, мужчина столкнулся с судебным приставом, который объяснил мужчине, что приехал за ним.

В кабинете в отделе судебных приставов в отношении должника составили акт изъятия арестованного имущества - из всех ценностей при нем оказался сотовый телефон. Он был настолько ценен для мужчины. что он з сутки нашел необходимую сумму и погасил свою задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU