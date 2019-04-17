2019-04-17T16:42:44+03:00
Общество

В Казани президент Татарстана предложил создать на пустыре сразу после моста Миллениум футбольное поле

Рустам Минниханов осмотрел ряд объектов в историческом центре столицы республики
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В эту среду президент Татарстана Рустам Минниханов прошелся по историческому центру Казани и Кремлевской набережной.

Так, около театра имени Мусы Джалиля ему презентовали схему перераспределения автомобильных и пешеходных потоков. За ее счет планируется организовать пешеходные связи между площадью Свободы – площадью Султан-Галиева – сквером им. Фукса.

После Рустаму Минниханову показали здание на ул. Карла Маркса, 56/11. Объект «Дом Дротоевского-Молоткова» находится на стадии реконструкции. Там прозвучало предложение: разместить в здании музей авторской песни, бардовского движения и центр детского творчества.

Также директор Госмузея изобразительных искусств Татарстан Р.М. Нургалеева обратилась с просьбой – передать учреждению двухэтажные здания по ул. Карла Маркса, 62, 64. На что Рустам Минниханов поручил мэрии Казани проработать этот вопрос.

Когда же главе республики презентовали проект создания молодежного парка с площадками для экстремального спорта под мостом Миллениум (с улицы Подлужная), то он в свою очередь предложил сразу после моста на пустыре создать футбольное поле.

После чего президенту Татарстана представили проект создания Фестивального квартала на берегу реки Казанка возле спуска к воде (напротив Центрального стадиона вблизи ГИМС). На что Рустам Минниханов поручил доработать проект и представить для обсуждения в течение 15 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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