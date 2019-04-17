В Йошкар-Оле у бизнесмена арестовали MASERATI GНIВLI DIЕSЕL за 7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:21 2019-04-17T17:21:02+03:00

Автомобиль арестовали за долг в 380 тысяч рублей Фото: Из материалов пресс-службы

Автомобиль хотели продать с молотка за долг в 380 тысяч рублей

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Индивидуальный предприниматель из Йошкар-Олы задолжал налогов на сумму в 380 тысяч рублей. Расплачиваться по ним бизнесмен не спешил, и от повесток к приставам отмахивался. На все звонки должнику он просил связаться с его юристами, категорически отказываясь контактировать напрямую.

Устав ждать должника у себя в отделе, приставы выяснили, что он, к слову, не бедствует - у бизнесмена в собственности имеется автомобиль класса «люкс» - MASERATI GНIВLI DIЕSЕL.

Но о том, где находится иномарка, мужчина рассказывать отказался. Автомобиль стоимостью более 7 миллионов рублей объявили в розыск и вскоре обнаружили. MASERATI находится в пользовании у знакомого должника - его бизнес-партнера.

Транспортное средство арестовали и выставили на продажу. Не желая «подмочить» репутацию и остаться без статусного авто, бизнесмен предпочел быстро погасить свои долги по налогам. Сообщает УФССП Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU