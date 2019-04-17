В Йошкар-Оле у бизнесмена арестовали MASERATI GНIВLI DIЕSЕL за 7 миллионов рублей
Индивидуальный предприниматель из Йошкар-Олы задолжал налогов на сумму в 380 тысяч рублей. Расплачиваться по ним бизнесмен не спешил, и от повесток к приставам отмахивался. На все звонки должнику он просил связаться с его юристами, категорически отказываясь контактировать напрямую.
Устав ждать должника у себя в отделе, приставы выяснили, что он, к слову, не бедствует - у бизнесмена в собственности имеется автомобиль класса «люкс» - MASERATI GНIВLI DIЕSЕL.
Но о том, где находится иномарка, мужчина рассказывать отказался. Автомобиль стоимостью более 7 миллионов рублей объявили в розыск и вскоре обнаружили. MASERATI находится в пользовании у знакомого должника - его бизнес-партнера.
Транспортное средство арестовали и выставили на продажу. Не желая «подмочить» репутацию и остаться без статусного авто, бизнесмен предпочел быстро погасить свои долги по налогам. Сообщает УФССП Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU