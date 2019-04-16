В 2019 году по программе "Земской доктор" работать в татарстанские села отправятся 94 медиков

СЕГОДНЯ 18:12 2019-04-16T18:12:53+03:00

Все переехавшие туда специалисты получат по одному миллиону рублей

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В Татарстане с 2012 года, когда начала действовать программа "Земский доктор", более 500 врачей переехали в сельские районы. Каждый из них получил по одному миллиону рублей, которые можно потратить на приобретение или строительство жилья.

В 2019 году министерство здравоохранения республики рассчитывает отправить в села и деревни 94 медиков, из них - 80 врачей и 14 фельдшеров, сообщили в пресс-службе татарстанского ведомства.

Отметим, что в 2018 году из городов в села республики по программе "Земский доктор" также переехали 94 специалиста - 84 врача и 10 фельдшеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU